Астроном Медведев допустил, что необычный объект 3I/ATLAS может быть космическим кораблем

Объект 3I/ATLAS продолжает вызывать интерес у ученых, так как его поведение не похоже на поведение обычной кометы. Гарвардский астроном Ави Леб высказал предположение, что это может быть космический корабль. Эту версию прокомментировал KP.RU доктор физико-математических наук, профессор Юрий Медведев, заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Института прикладной астрономии РАН.

«Пока нет аргументов "против" его гипотезы. А раз нет, пусть ничтожная, но вероятность его правоты сохраняется», — отметил специалист.

Сейчас объект находится между орбитами Марса и Юпитера. Несмотря на то что он получает мало солнечного тепла, он ярко светится. Ученые предполагают, что 3I/ATLAS может быть «свежей» кометой с сохранившимися летучими веществами, которые реагируют даже на слабые лучи звезды.