Подмосковный селекционер представил самую тяжелую тыкву в истории России

Подмосковный селекционер Александр Чусов представил на выставке гигантского урожая в Аптекарском огороде выращенную им тыкву массой 817 килограммов, что стало рекордным для России показателем. Об этом рассказал корреспондент 360.ru.

Помимо тыквы, Чусов показал на выставке луковицу весом 3,325 килограмма и 8,2-килограммовую свеклу.

«И на борщ хватит, и на винегрет… Надолго хватит, это уж точно», — пошутил он.

Соседи Чусова рассказали, что молодой человек интересовался селекцией с детства и нашел себя в этой отрасли. Мужчину они охарактеризовали как вежливого и отзывчивого человека, который не пьет и не курит.

Говоря о планах на будущее, он выразил желание вырастить тыкву, которая будет весить тонну.

«Потому что 800 — уже мелочь, никого не удивить. Пять минут был рекорд, а потом уже новый нужен», — подчеркнул селекционер.

Прежний рекорд, по сообщению РИА «Новости», составлял 771 килограмм. Новый показатель войдет в Книгу рекордов России.

Ранее стало известно о тыкве из Можайского района массой более 200 килограммов.