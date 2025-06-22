По 25 вспышек в час. Названа дата летнего звездопада

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды пройдет над Землей и достигнет пика в ночь на 31 июля. Жители северных широт увидят звездопад ближе к рассвету, сообщила ТАСС пресс-служба Московского планетария.

Наилучший обзор представится в Южном полушарии Земли, но жители северных широт тоже смогут полюбоваться звездопадом. Вспышки покажутся в созвездии Водолея, источник метеорного потока поднимется на 18 градусов, до наивысшего положения над горизонтом, перед рассветом 31 июля.

Специалисты Московского планетария предупредили, что для наблюдения нужны ясное небо и отсутствие присущего городу светового загрязнения. Те, кому повезет оказаться в эту ночь в таких условиях, смогут наблюдать звездопад частотой до 25 вспышек в час.

В июне на Солнце зафиксировали несколько мощных вспышек, в том числе высокого уровня. Ученые рассчитывали, что это не вызовет магнитных бурь, так как потоки плазмы пройдут мимо Земли.