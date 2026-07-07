PLoS: врожденные пороки сердца у матери влияют на развитие ребенка

Дети женщин с врожденными пороками сердца чаще имеют уязвимость в развитии при поступлении в школу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на PLoS Medicine.

Ученые в Британской Колумбии изучили данные 256 629 детей, родившихся с 1995 по 2016 год. Развитие детей оценивали с помощью Инструмента раннего развития (EDI) в возрасте пяти-шести лет.

Анализ показал, что у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию ВПС у матери, риск уязвимости развития был на 28% выше, чем у детей без такого воздействия. Наиболее выраженные различия наблюдались в физических, социальных, языковых и когнитивных сферах.