Плазменное облако столкнется с Землей 10 сентября

На Солнце произошел мощный выброс массы. Плазменное облако достигнет Земли к вечеру 10 сентября. Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил об этом RT .

Выброс случился 7 сентября. Богачев заявил, что плазменное облако направилось мимо Земли, но одним краем все-таки может задеть планету. Ученый спрогнозировал, что это произойдет 10 сентября.

«Оно сейчас еще в полете. Но примерно ждать, что к Земле оно придет завтра вечером. Поэтому у нас примерно в семь-восемь вечера есть вероятность такого-то импактного события», — сказал он.

Богачев уточнил, что столкновение с плазменным облаком спровоцирует магнитную бурю и полярное сияние. Он предупредил, что существуют разные сценарии развития событий, например, облако пройдет мимо Земли или наоборот сместится к ней и столкнется еще сильней.

Ранее индекс солнечного цикла достиг рекордной для XXI века отметки в 215.5. Богачев сообщил, что ученые фиксировали настолько же высокий уровень активности в 2000–2001 годах.