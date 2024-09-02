Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордного для XXI века показателя
ИКИ РАН: индекс солнечного цикла достиг рекордного для XXI века показателя
Индекс солнечного цикла, который показывает накопленную звездой энергию, достиг рекордной отметки для XXI века, хотя этого никто не прогнозировал. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА «Новости».
«Поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу солнечного цикла за август 2024 года. <…> Согласно ним, среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла», — заявил он.
Богачев отметил, что наиболее высокий уровень активности солнца был только в 2000–2001 годах. Высота цикла в тот период оказалась ниже, чем сейчас, она составила 213. Абсолютный рекорд этого столетия зарегистрировали в июле 2000 года, высота цикла тогда достигла 244.
Ранее Богачев рассказал о крупных вспышках класса Х на Солнце. По его словам, они произошли после серии средних взрывов. Ученый назвал маловероятным влияние вспышек на магнитосферу Земли, потому что после них не выбросило плазму в космос.