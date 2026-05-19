Пятна на обратной стороне Солнца взорвались вспышками высшего уровня

Вспышки высшего уровня X произошли в огромном скоплении пятен на обратной стороне Солнца. Основной удар принял на себя находящийся рядом Меркурий, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН со ссылкой на данные космического аппарата Solar Orbiter.

Ученые пояснили, что в скоплении пятен зафиксировали три вспышки, которые привели к его частичному разрушению.

«Вся эта энергия растрачивается в данный момент на один несчастный Меркурий — ни одной другой планеты ближе Урана с той стороны сейчас нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Астрономы добавили, что шансы на то, что скопление пятен повернется к Земле, стремительно тают. Они отметили, что Солнце развернется своей обратной стороной к планете только к выходным.

В минувший понедельник, 18 мая, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о наступлении небольших магнитных бурь на Земле из-за сохранившихся на Солнце четырех пятен.

Ученые подчеркнули, что небольшое возмущение геомагнитного поля планеты произойдет до утра вторника. Еще одна буря грозит Земле 23 мая. Остальные дни наступившей недели пройдут спокойно.