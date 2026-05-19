Пятна на обратной стороне Солнца взорвались вспышками высшего уровня

ИКИ РАН: вспышки высшего уровня на обратной стороне Солнца ушли к Меркурию

NASA
Фото: NASA

Вспышки высшего уровня X произошли в огромном скоплении пятен на обратной стороне Солнца. Основной удар принял на себя находящийся рядом Меркурий, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН со ссылкой на данные космического аппарата Solar Orbiter.

Ученые пояснили, что в скоплении пятен зафиксировали три вспышки, которые привели к его частичному разрушению.

«Вся эта энергия растрачивается в данный момент на один несчастный Меркурий — ни одной другой планеты ближе Урана с той стороны сейчас нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Астрономы добавили, что шансы на то, что скопление пятен повернется к Земле, стремительно тают. Они отметили, что Солнце развернется своей обратной стороной к планете только к выходным.

В минувший понедельник, 18 мая, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о наступлении небольших магнитных бурь на Земле из-за сохранившихся на Солнце четырех пятен.

Ученые подчеркнули, что небольшое возмущение геомагнитного поля планеты произойдет до утра вторника. Еще одна буря грозит Земле 23 мая. Остальные дни наступившей недели пройдут спокойно.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте