На Российской орбитальной станции проведут 30 экспериментов по заказу РАН
На Российской орбитальной станции запланировали провести несколько десятков экспериментов, 30 из которых произведут по заказу различных институтов РАН. Об это заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, его процитировал ТАСС.
По словам руководителя госкорпорации, сейчас на МКС производятся 60 экспериментов. Из них 25 делаются по заказу РАН.
В рамках федерального проекта «Космическая наука» Роскосмос рассчитывает запустить до 2036 года 16 научных космических аппаратов и миссий. В их число войдут Спектр-УФ», «Спектр-М», миссия «Венера-Д», лунная программа.
Ранее пресс-служба госкорпорации опубликовала видео северного сияния с орбиты Земли. Ролик снял российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Он призвал сограждан расслабиться в конце рабочей недели и полюбоваться на необычное природное явление из космоса.