Пилотируемый корабль нового поколения впервые полетит в космос в 2028 году

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения впервые запустят в 2028 году. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев на встрече «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в Президентской академии, его процитировал ТАСС .

По словам замгендиректора, в ближайшее время начнутся испытания с использованием вертолетов, в ходе которых будут отрабатывать систему парашютного спуска. Для этого инженеры уже создают макет будущего аппарата, максимально приближенный по характеристикам к реальному.

«По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен уже приступить к полетам в космос», — сказал Крикалев.

Новый корабль разрабатывают для замены существующих «Союзов». Он сможет доставлять космонавтов и грузы на орбитальные станции, а также задействован в программе освоения Луны.

Ранее Роскосмос сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от модуля «Поиск» российского сектора Международной космической станции.