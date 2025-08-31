Мощная магнитная буря накроет Землю 2 сентября

На Земле ожидается очень мощная магнитная буря, которая может достигнуть уровня G4 по пятибалльной шкале. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые назвали причиной магнитных бурь подтвержденный выброс солнечной плазмы — он достигнет орбиты нашей планеты 2 сентября.

«Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо Земли», — отметили в сообщении.

Кроме того, главную опасность представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны из-за высоких запасов вспышечной энергии Солнца. Подобное явление наблюдалось в мае 2024 года, когда серия последовательных выбросов вызвала сильные магнитные бури.

Ранее хирург Умнов напомнил о негативном влиянии магнитных бурь на психику. В эти дни он посоветовал избегать просмотра тревожного контента и следить за артериальным давлением.