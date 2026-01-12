Первый в 2026 году космический старт Индии закончился неудачей

Первый для Индии космический запуск в 2026 году — ракеты PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-N1 и 15 аппаратами из разных стран — завершился неудачей. Об этом сообщило издание The Hindu .

Третья ступень ракеты-носителя не сработала штатно, и ракета не вышла на заданную орбиту.

В конце прошлого года Россия успешно запустила с космодрома Восточный разгонный блок «Фрегат» с аппаратами стереосъемки «Аист-2Т» и пятью десятками малых спутников.

Их задача — делать объемные снимки планеты из космоса, что позволит эффективнее отслеживать чрезвычайные ситуации и создавать более точные 3D-модели местности.