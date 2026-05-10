Первоклассник в Норвегии случайно нашел меч викингов

В Норвегии шестилетний мальчик сделал археологическое открытие. Во время школьной экскурсии он обнаружил меч возрастом около 1300 лет, сообщило Управление по охране культурного наследия Иннландета (Kulturarv i Innlandet) в Facebook*.

Школа Фредхейма вывезла первоклассников в коммуну Гран на юге Норвегии. Мальчик увидел на распаханном поле странный предмет.

«Эта деталь сразу бросилась в глаза! Она была покрыта ржавчиной и грязью. Поэтому я решил поднять ее и посмотреть, что это такое», — рассказал он.

Учителя поняли, что шестилетний подопечный нашел не просто кусок железа, и связались с археологами. Находку передали Музею культурной истории в Осло.

Специалисты идентифицировали ее как редкий однолезвийный меч, заточенный с одной стороны. Он использовался 1300 лет назад в позднюю эпоху Меровингов или раннюю эпоху викингов. Такое оружие называлось скрамасаксом или саксом.

