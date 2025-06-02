Хирург Умнов предупредил о влиянии магнитных бурь на психику

Периоды повышенной солнечной активности могут негативно сказываться на состоянии людей, особенно тех, кто страдает от психических расстройств. Об этом предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в разговоре с сайтом Lenta.ru .

По его словам, в такие дни следует избегать стрессовых ситуаций и следить за своим эмоциональным состоянием.

«Важно минимизировать просмотр тревожного контента и стараться сохранять спокойствие, чтобы не усугублять свое положение», — отметил врач.

Специалист также подчеркнул, что уязвимым группам населения необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью в эти периоды, так как возможны обострения хронических заболеваний. Умнов призвал к регулярному мониторингу артериального давления и пульса, чтобы своевременно принять меры в случае ухудшения самочувствия.