Пермский ученый Котельников назвал многоуровневые фигуры и сложные каскады самыми технически сложными узорами фейерверка

В преддверии новогодних праздников фейерверки становятся неотъемлемой частью праздничной атмосферы. Доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» Пермского Политеха Сергей Котельников рассказал URA.RU , как искры салюта формируют узоры в ночном небе, какие фигуры считаются наиболее сложными и при каких погодных условиях запуск пиротехники невозможен.

Ученый пояснил, что элементы внутри разрывного шара размещаются согласно заранее рассчитанной схеме. Для создания ровного округлого «шара» заряд помещают точно в центр, а для фигур в виде «улыбки» или «сердца» заряд смещают к нижней части.

При срабатывании образуется направленная ударная волна и избыточное давление. Элементы, расположенные ближе всего к заряду внизу, получают наибольший импульс, разлетаются быстрее и дальше, формируя выпуклую часть фигуры. Те, что находятся в верхней части, движутся медленнее и выстраиваются в более пологую дугу или почти прямую линию.

Среди наиболее технически сложных эффектов — композиции, требующие высокой точности расчетов, специальных пиротехнических зарядов и синхронной работы множества пусковых установок. К таким фигурам относятся синхронизированные залпы, многоуровневые фигуры, сложные каскады, крупные многослойные изображения и фигуры со сложным контуром, добавил Котельников.