Пермские ученые выяснили, что лопух помогает бороться с диабетом

Специалисты из Пермского политехнического университета (ПНИПУ) провели исследование и обнаружили, что настой из листьев лопуха обладает антибактериальными свойствами и способствует снижению уровня глюкозы в крови. Это открытие может послужить основой для разработки новых природных лекарств, написал Ura.ru .

В ходе эксперимента ученые выяснили, что эффективность настоя из листьев лопуха сопоставима с метформином, широко используемым при лечении диабета второго типа.

«Это открытие может помочь в разработке натуральных средств для контроля диабета», — отметила профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Кроме того, исследования показали, что настой эффективно борется с золотистым стафилококком и кишечной палочкой, вызывающими инфекции, устойчивые ко многим антибиотикам. Ученые подчеркивают отсутствие негативных последствий при использовании настоя. В экспериментах с белыми мышами не было обнаружено признаков отравления, и все участники эксперимента выжили.