Пациенту с диагнозом «смерть мозга» впервые пересадили почки и печень свиньи

В Китае ученые впервые пересадили человеку одновременно две почки и печень свиньи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Пересадку провели 53-летнему мужчине, у которого ранее диагностировали смерть мозга. Органы функционировали почти пять суток, затем эксперимент прекратили, так как этого пожелала семья покойного.

Ученые, проводившие операцию, сообщили, что полученные данные подтверждают возможность ксенотрансплантации нескольких органов одновременно. Они намерены продолжить исследования на пациентах с диагнозом смерти мозга.

Ранее сотрудники Национального исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске нашли способ в 2,5 раза дольше сохранять донорское человеческое сердце. Это позволит перевозить органы на дальние расстояния, что при обычном способе консервации невозможно.