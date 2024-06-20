Отечественная наука сконцентрировалась на сохранении здоровья россиян

Сохранение здоровья людей и улучшение экологической ситуации стали приоритетными направлениями отечественных исследований. Президент России Владимир Путин заявил об этом в Ханое на встрече с обществом вьетнамско-российской дружбы и выпускниками вузов, сообщило РИА «Новости» .

Участник мероприятия пожелал Путину здоровья и спросил о приоритетах российской науки. Президент поблагодарил его и заявил, что именно эту тему поставили во главу угла отечественных исследований.

«Это является одним из наиболее важных приоритетов — здоровье людей. Поэтому одним из приоритетов нашей деятельности в сфере науки как раз является сохранение народонаселения», — сказал он.

По словам Путина, увеличению продолжительности и качества жизни, сохранению здоровья, экологии посвятили теоретические и прикладные научные изыскания. Президент отметил, что самые перспективные открытия делали на стыке генетики, теоретической медицины, биологии, физики, математики и химии.

Незадолго до поездки во Вьетнам на встрече с получателями мегагрантов Путин предложил создавать условия для иностранных ученых. Он заявил, что во многих странах закрыли проекты в области ядерной науки, и исследователи приехали бы в Россию.