Основатель сети клиник Кудаев рассказал о применении нейросетей DentalGPT и OralGPT-Omni в стоматологии

В современной стоматологии активно применяются нейросети, такие как DentalGPT и OralGPT-Omni. DentalGPT — это искусственный интеллект, созданный специально для анализа данных о здоровье полости рта. О разработке рассказал Ferra.ru основатель сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев.

Он умеет работать с рентгеновскими снимками, 3D-сканами и жалобами пациентов, что помогает врачам быстрее и точнее понимать состояние пациента, как отметил эксперт Кудаев.

OralGPT-Omni отличается тем, что объединяет данные из различных источников в реальном времени: снимки, медицинские карты, результаты обследований. На основе этой информации система предлагает индивидуальный план лечения и может заранее заметить возможные проблемы.