Около 10 мощнейших вспышек ожидается на Солнце в 2026 году
До 10 вспышек класса Х ожидается на Солнце до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Вспышки уровня X и M на Солнце будут сохраняться примерно до 2028 года, включительно. В минимуме они, как правило, исчезают. <…> В этом году мы ожидаем еще 5-10 вспышек уровня X», — отметил он.
Активность звезды подразделяют на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный — А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.
При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами плазмы, что провоцирует магнитные бури.
В начале 2026 года темпы формирования магнитных возмущений превысили прошлогодние показатели. Если тенденция сохранится, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность.