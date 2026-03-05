Около 10 мощнейших вспышек ожидается на Солнце в 2026 году

До 10 вспышек класса Х ожидается на Солнце до конца 2026 года. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Вспышки уровня X и M на Солнце будут сохраняться примерно до 2028 года, включительно. В минимуме они, как правило, исчезают. <…> В этом году мы ожидаем еще 5-10 вспышек уровня X», — отметил он.

Активность звезды подразделяют на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный — А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами плазмы, что провоцирует магнитные бури.

В начале 2026 года темпы формирования магнитных возмущений превысили прошлогодние показатели. Если тенденция сохранится, на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность.