Океаны перегреваются. Ученые заявили о климатической катастрофе

Западные ученые предупредили о грядущих серьезных климатических изменениях из-за перегрева Мирового океана. Об этом сообщил американский портал Science Daily .

«Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов», — говорится в материале.

Кроме того, имеются последствия и для экономики, так как это все скажется на рыболовстве.

В 2023 году в Мировом океане зафиксировали самые масштабные и интенсивные «волны тепла», которые когда-либо регистрировали в истории. Некоторые из них продолжались более 500 дней, охватив почти всю планету.

Согласно полученным данным, 90% аномального нагрева океана пришлось на Северную Атлантику, а также северную, юго-западную и восточную часть Тихого океана. По мнению ученых, происходящее в Мировом океане предупреждает, что приближается переломный момент в климатической системе планеты.

Ранее в США забили тревогу из-за плотоядной бактерии. Заполонившей 11 пляжей страны. Эксперты связали ее распространение с изменением климата.