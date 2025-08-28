Океаны перегреваются. Ученые заявили о климатической катастрофе
Science Daily: ученые предупредили об изменении климата из-за перегрева океана
Западные ученые предупредили о грядущих серьезных климатических изменениях из-за перегрева Мирового океана. Об этом сообщил американский портал Science Daily.
«Эти явления представляют серьезную угрозу морским экосистемам, часто приводя к повсеместному обесцвечиванию и массовой гибели кораллов», — говорится в материале.
Кроме того, имеются последствия и для экономики, так как это все скажется на рыболовстве.
В 2023 году в Мировом океане зафиксировали самые масштабные и интенсивные «волны тепла», которые когда-либо регистрировали в истории. Некоторые из них продолжались более 500 дней, охватив почти всю планету.
Согласно полученным данным, 90% аномального нагрева океана пришлось на Северную Атлантику, а также северную, юго-западную и восточную часть Тихого океана. По мнению ученых, происходящее в Мировом океане предупреждает, что приближается переломный момент в климатической системе планеты.
