Очередную аномалию заметили на «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Проявилась новая аномалия межзвездного объекта 3I/ATLAS, изменившая форму потока его лучей. Об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

«Если основание потока лучей имеет простое естественное происхождение из слоя льда, который сублимируется под воздействием солнечного света, то предполагаемая геометрия представляет собой новую, 14-ю аномалию для 3I/ATLAS в дополнение к 13 аномалиям, перечисленным ранее», — написал он.

Леб считает, что эту аномалию можно объяснить тем, что ось вращения ядра объекта выровняется с направлением Солнца с точностью до восьми градусов с небольшой вероятностью, когда он приблизится к светилу на пятикратное расстояние от Земли. Вот только возможность такого совпадения составляет всего лишь 0,5%.

Если бы не это выравнивание, то антихвост 3I/ATLAS был бы расположен под большим углом относительно оси вращения, чем сейчас, добавил ученый.

Леб ранее отмечал все аномалии, связанные с межзвездным объектом, включая появление антихвоста, его странную пульсацию и изменение цвета. Как заявлял ученый, объект 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем с оружием или исследовательским оборудованием на борту.