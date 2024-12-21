Обнаружена ранее неизвестная форма жизни в человеческом организме

Международная группа исследователей под руководством биохимика Ивана Желудева из Стэнфордского университета открыла внутри человеческого организма ранее неизвестную форму жизни. Об этом сообщил научный журнал Cell.

Ученые назвали эти образования «обелисками». Это вирусоподобные структуры, представляющие собой небольшие кольцевые фрагменты генетического материала. Обелиски способны самоорганизовываться в стержнеобразные формы.

В организм человека они попадают вместе с бактериями и остаются там на протяжении года. Исследователи предположили, что обелиски проникают в бактериальные клетки с помощью механизма схожего с вирусным инфицированием.

Кроме того, ученые были удивлены, что геномы обелисков содержат петли РНК, которые до этого встречали только у вирусов растений.

Ранее в Великобритании ученые создали тест, выявляющий психопатию у кошек.