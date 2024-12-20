Британские ученые создали тест, помогающий выявить психопатию у кошек

Ученые из Великобритании создали тест, который помогает выявить у кошки признаки психопатии по трем аспектам: смелость, жестокость и дезинтеграция. Подробности исследования передала «Вечерняя Москва».

Анкета состоит из 46 вопросов. С их помощью хозяева могут оценить поведение своего питомца: его склонность к изучению нового, реакцию на опасность, отношение к другим животным и людям, а также следование установленным дома правилам.

По каждому пункту анкеты владельцы кошек оценивают утверждения по шкале от «не описывает моего кота» до «полностью описывает моего кота». Затем результаты анализируют и делают выводы.

Руководитель исследования Ребекка Эванс рассказала, что главная цель работы — улучшить понимание взаимоотношений между котами и их владельцами. Элемент «психопатии» присущ всем кошкам, поскольку в прошлом он помогал их предкам выживать, охотиться и завоевывать территории.