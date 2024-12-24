Облик планеты изменится. Земле предсказали разрушительные катастрофы в 2025 году

LiveScience: в 2025 году на Земле произойдут ураганы, наводнения и извержения

На Земле в 2025 году произойдут разрушительные катастрофы, способные изменить облик планеты. Об этом сообщил портал LiveScience со ссылкой на прогноз гелиофизика Скотта Уильяма Макинтоша.

Ученый уточнил, что в следующем году на Землю обрушатся наводнения и ураганы. Кроме того, возможны извержения подводных вулканов, которые нанесут вред не только экосистеме, но также экономической стабильности ряда государств.

Также Макинтош допустил рост геомагнитной активности на фоне завершения солнечной активности, а также наступления пика цикла Хейла.

Климатологи Леонард Охенхен и Манучехр Ширази в беседе с изданием Nature предсказали, что человечество столкнется с аномальной жарой и таянием ледников, а это способно привести к затоплению американских городов и потопам в Гималаях, Бутане, Китае и Непале.

Ведущий научный сотрудник по природным катастрофам Пушкинского научного центра РАН Алексей Карнаухов ранее выразил мнение, что при смене течений в Северной Атлантике Европу ожидает понижение температуры, сравнимое с ледниковым периодом.