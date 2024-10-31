Эксперт РАН Карнаухов: некоторые регионы Европы могут стать непригодными для жизни из-за похолодания

Понижение температуры, сравнимое с ледниковым периодом, ожидает Европу при смене течений в Северной Атлантике. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник по природным катастрофам Пушкинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, речь идет о похолодании на десятки градусов. Все эти катаклизмы могут стать последствиями глобального потепления, которое происходит на планете уже сейчас, считает ученый.

«В Европе может значительно похолодать. Многие европейские регионы станут непригодны для жизни людей», — подчеркнул Карнаухов.

При этом изменения климата могут затронуть и Санкт-Петербург. При смене течений в Северной столице станет холоднее на 5-10 градусов, резюмировал специалист.