Nutritional Neuroscience: мятный чай помогает укрепить память и внимание

Специалисты из Великобритании установили, что употребление мятного чая может положительно влиять на мозговую деятельность. Свои выводы они опубликовали в журнале Nutritional Neuroscience .

В процессе эксперимента, выполненного по методу двойного слепого исследования с использованием плацебо, приняли участие 25 человек. После употребления всего 200 миллилитров мятного напитка участники показали заметное улучшение памяти, способности концентрироваться и решать задачи, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Спустя 20 минут после приема мятного чая добровольцы прошли серию когнитивных тестов. Те, кто пил мятный чай, лучше справились со всеми заданиями, особенно с теми, что требовали запоминания слов и визуальной информации. Кроме того, у них увеличился приток крови к префронтальной коре головного мозга — области, ответственной за выполнение различных функций.

При этом ученые подчеркнули, что повышение когнитивных способностей не было связано с изменениями в кровообращении. Это говорит о том, что мята оказывает воздействие на мозг не только через улучшение его кислородного снабжения. Скорее всего, положительный эффект связан с ментолом — активным компонентом мяты, который влияет на нейрохимические процессы в мозге, в частности, на активность ацетилхолина — нейромедиатора, важного для процессов памяти.