Nutrients: свежее манго снижает инсулинорезистентность

Употребление свежих манго помогает бороться с инсулинорезистентностью при ожирении. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru со ссылкой на журнал Nutrients.

Соответствующее исследование проводилось на группе из 48 добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих от избыточного веса. Участников эксперимента разделили на две группы: одна получала свежие манго (около 100 калорий) каждый день, а вторая — эквивалентное по калориям сладкое угощение. У тех, кто ел фрукт, наблюдались заметные улучшения показателей инсулина и индекса HOMA-IR, отражающего риск возникновения сахарного диабета.

Кроме того, исследователи отметили увеличение активности гена Nrf2, играющего ключевую роль в защите клеток от окислительного стресса. Это свидетельствует о том, что манго может оказывать положительное воздействие на метаболизм и усиливать антиоксидантную защиту организма.