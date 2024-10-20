Новосибирские ученые разработали травяной экстракт для борьбы с тромбами

ТАСС: в НГМУ разработали антикоагулянт из экстракта травянистого растения нонеи

Ученые Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) разработали и запатентовали препарат, препятствующий образованию тромбов. Средство создано на основе экстракта травянистого растения нонеи, сообщил ТАСС .

«Применение продукта эффективно в качестве антикоагулянтного средства непрямого действия, обладающего антибактериальной активностью и противогрибковой активностью», — говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

Препарат эффективен для предотвращения тромбозов, в том числе при COVID-19. Растение нонея, которую использовали ученые, растет на территории Кавказа, Причерноморья и Крыма.

Риск возникновения тромбозов возникает при загустении крови. Чтобы этого избежать, врачи советуют пить утром натощак стакан теплой воды.