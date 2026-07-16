Новгородские археологи нашли древние дирхамы времен «Тысячи и одной ночи»
В Новгородской области археологи при раскопках нашли древний дирхам и еще четверть такой же монеты. Об этом сообщили на сайте Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого.
Раскопки велись в городе Пестово. Археологи нашли фрагмент арабской серебряной монеты второй половины VIII века. Дирхам относится к раннему периоду второй династии арабских халифов Аббасидов.
«На раннем этапе становления Древнерусского государства, в связи с практически полным отсутствием собственной чеканки монеты, арабское серебро выступало в качестве единицы денежного обращения», — пояснил научный сотрудник Центра археологических исследований НовГУ Валерий Сюборов.
Позднее археологи нашли и целый дирхам, отчеканенный в 798-799 годах нашей эры в городе Мадинат ас-Салам (позже — Багдад), когда правил Харун ар-Рашид, известный в Европе как герой сказок «Тысяча и одна ночь».
Ранее археологи нашли нательную икону XVIII века в Коломенском кремле.