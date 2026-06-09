Нательную икону XVIII века нашли в Коломенском кремле

Коломенские археологи начали новый полевой сезон с раскопок на территории кремля. Исследования проходят на месте будущего строительства жилого дома в рамках охранного законодательства.

Первые дни раскопок уже порадовали редкими находками. Самая яркая из них — нательная иконка из медного сплава с образом Николая Чудотворца размером 4 на 4,5 сантиметра. Предварительно ее относят к XVIII веку, точные данные дадут анализы и реставрация.

Археологи работают вручную, пласт за пластом, фиксируя следы древнего хозяйственного освоения территории.

В управлении по культуре и туризму администрации Коломны рассказали, что уникальность коломенского кремля в том, что он жилой, и незастроенного пространства здесь осталось совсем немного. Для ученых большая удача, что раскоп попал на место бывшего сада, где культурный слой не нарушен поздними постройками.

Всего за две недели раскопок обнаружили более 200 артефактов: нательные крестики XVII–XIX веков, предметы быта, монеты разных эпох, фрагменты посуды, детские игрушки, чернолощеную черепицу, развалы тиглей (следы литейного производства). Также среди находок — пряжки, наконечник стрелы, детали конской упряжи, украшения, сердоликовая бусина домонгольского периода. Зафиксировали остатки построек, хозяйственных ям, столбовых ям и частокольных канавок средневековых усадеб.