Комета 3I/ATLAS, третий подтвержденный межзвездный объект в истории, сблизится с Юпитером уже весной 2026 года. Наблюдатели из ИКИ РАН отметили, что объект, который некоторые называют «инопланетным кораблем», сделал неожиданный маневр.

Комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года чилийской сетью ATLAS, стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе. Ее гиперболическая орбита указывает на внеземное происхождение

Астрономы подтвердили, что 3I/ATLAS имеет кометное поведение: формирует кому и хвост, выбрасывает CO₂, воду, CO и пыль. Однако соотношение веществ отличается от типичных комет Солнечной системы.

Теперь же дискуссии вызывал и «негравитационный маневр». Объект отклонился на четыре секунды дуги по восхождению относительно траектории, рассчитанной с учетом только гравитации. Для классической кометы такое поведение выглядит нетипичным.

В ИКИ РАН отметили, что так близко к внешним планетам 3I/ATLAS подлететь, в теории, не мог.

Эта аномалия стала основанием и для версии профессора Гарварда Ави Леба, который допускает технологическую природу объекта, на котором «летят пришельцы». По его словам, 3I/ATLAS мог использовать «неизвестный импульс», чтобы выйти к радиусу Хилла Юпитера — зоне, где гравитация гиганта преобладает над солнечной.

«Доказать, произвел или нет межзвездный гость какие-то манипуляции около Юпитера и не сбросил ли там свои зонды или что похуже, с такого расстояния будет совершенно невозможно», — резюмировали в ИКИ РАН.