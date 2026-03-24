Новая Солнечная система. Вокруг молодой звезды WISPIT 2 сформировались планеты

В диске молодой звезды WISPIT 2 сформировалась вторая планета. Наблюдавшие за процессом астрономы из Ирландии, Германии и Нидерландов заявили, что схожим образом зародилась Солнечная система. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Молодая звезда WISPIT 2 находится в созвездии Орла, западная часть которого лежит в восточной ветви Млечного Пути. Система вокруг нее стала второй известной после PDS 70, где астрономы зафиксировали две планеты в процессе формирования. Протяженный планетообразующий диск с характерными промежутками и кольцами сделал ее похожей на Солнечную систему.

«WISPIT 2 — это лучший на сегодняшний день взгляд на наше собственное прошлое. <…> Эти структуры предполагают, что в настоящее время формируются новые планеты, которые мы в конечном итоге обнаружим», сказала аспирантка Университета Голуэя Хлоя Лоулор.

Первую планету в системе WISPIT 2 открыли в 2025 году. Используя телескопы Европейской южной обсерватории, Лоулор с коллегами из Лейденского университета и Института внеземной физики имени Макса Планка обнаружили небольшое пятно в темном промежутке между яркими дисками. Они пришли к выводу, что это вторая планета.

Ранее ученые обнаружили мощнейший естественный космический лазер. Он достиг Земли с расстояния 7,8 миллиарда световых лет.