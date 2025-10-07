Нобелевский лауреат по медицине ушел в поход и пропустил сообщения о награде

NYT: Нобелевский комитет не дозвонился до ученого Рамсделла для поздравлений

Вошедший в число лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии ученый Фред Рамсделл в день объявления о победе находился в палаточном лагере в Скалистых горах штата Монтана, где не было мобильной связи. О своей награде он узнал от жены только на следующий день, сообщила газета The New York Times .

В беседе с журналистами ученый признался, что перевел смартфон в авиарежим, чтобы он не искал несуществующую в горах сеть и не тратил батарею.

Из-за этого до Рамсделла не смогли дозвониться из Нобелевского комитета. В результате сотрудники организации связались с его женой, сообщив, что супруг вместе с двумя учеными стал лауреатом премии в области медицины за исследования иммунной системы.

«Я, конечно, не ожидал, что получу Нобелевскую премию. Это никогда не приходило мне в голову», — заявил ученый.

Он добавил, что после включения телефона на него посыпались более 200 СМС-сообщений с поздравлениями.

Рамсделл признался, что все свободное от работы время проводит в горах, уходя в самые удаленные районы, чтобы наблюдать за бизонами, лосями и орлами.

Работающий в компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско Фред Рамсделл вместе учеными Института системной биологии в Сиэтле и Университета Шимона в Осаке Мэри Брунков и Шимоном Сакагучи стал лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии за открытия в области периферической иммунной толерантности.