Никакого отношения к реальности не имеют. Откуда в Марий Эл появились шаровые молнии

«Если мы исходим из того, что это не фейк, то я готов поспорить, что это не имеет никакого отношения к шаровым молниям. Потому что шаровые молнии — это очень редкий феномен, трудноуловимый. И вот для таких явлений, как на видео, нет вообще ни одной научной съемки за все время исследований», — рассказал ученый.

По словам Попова, существует множество способов создать имитацию шаровой молнии, но к реальности они никакого отношения иметь не будут. Также ученый отметил, что шаровую молнию никогда не встречали дважды в одном и том же месте, хотя изучают явление десятки лет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что определить, когда появится шаровая молния, заранее невозможно, и ученые до сих пор не знают, как она формируется.