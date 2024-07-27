В Гидрометцентре рассказали, можно ли предсказать появление шаровой молнии

Вильфанд: нельзя точно предсказать возникновение шаровых молний

Фото: Freepik

Нельзя точно определить, когда появится шаровая молния, это явление мало изучали. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Почему вообще возникают молнии? Потому что должен быть отрицательный заряд в одном облаке и положительный — в другом, тогда происходит разряд», — сказал Вильфанд.

По его словам, молнии могут быть двух типов с разрядом «облако-облако» и с разрядом «облака-земля». Заранее предугадать, из какого облако пойдет разряд, достаточно трудно. Шаровая молния представляет собой сгусток энергии, до сих пор неизвестно, как именно он формируется.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воды в Черном море прогрелось до рекордной для середины июля температуры — 28 градусов. По его словам, это является редчайшим событием.

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