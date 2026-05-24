Neurology: мигрень с аурой увеличивает вероятность ишемического инсульта

Мигрень с аурой может быть фактором, повышающим риск развития ишемического инсульта у людей среднего и пожилого возраста. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Neurology.

В ходе исследования были проанализированы данные 11 300 человек со средним возрастом 72 года, у которых на момент начала наблюдений инсульт отсутствовал. За шестилетний период наблюдений инсульт перенесли 3 процента участников без мигрени и 4 процента людей с мигренью. Однако среди людей с мигренью с аурой показатель достигал 5 процентов.

После учета таких факторов, как возраст, диабет, высокое давление, ученые выяснили, что мигрень с аурой была связана с повышением риска инсульта на 73 процента, в то время как мигрень без ауры такой связи не показала, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, в рамках исследования выяснилось, что у мужчин младше 72 лет с мигренью риск инсульта оказался более чем в 3,5 раза выше. При этом у женщин и мужчин старшего возраста подобной связи ученые не обнаружили.