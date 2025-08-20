Солнце «выстрелило» крупнейшим за последние годы протуберанцем

Солнце выбросило один из самых крупных протуберанцев за последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вблизи южного полюса Солнца сегодня утром был зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанцев. Структура какого-то совершенно невероятного размера, превысившая в определенный момент размеры Солнца (около 1,5 миллиона километров), начала показывать первые признаки дестабилизации около 07:00 по московскому времени и к 10:00 утра полностью оторвалась от звезды», — отметили в пресс-службе.

В ближайшие часы на Солнце еще будет падать «огненный» дождь из остатков горячего вещества, которые не смогли преодолеть гравитацию. Но основная часть выброса уже покинула солнечную атмосферу и, пройдя через Солнечную систему, смешается с межзвездным газом Галактики.

Протуберанцы — самые опасные явления космической погоды из-за своих огромных размеров и массы, добавили ученые. Однако их движение хаотично, поэтому вероятность, что они окажутся направлены точно на Землю, невелика. В этот раз плазма прошла мимо планеты. Последний раз крупный протуберанец столкнулся с Землей 1 июня, вызвав почти трехдневную магнитную бурю силой чуть ниже максимального уровня G5.

Ранее на Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка. Ее уровень достиг уровня М2.9. Вспышка стала результатом всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа.