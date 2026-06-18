Немецкое издание Focus: в 100 граммах клубники содержится около 65 миллиграммов витамина C

Нутрициологи рассказали немецкому изданию Focus о пользе клубники для организма. По их словам, клубника может быть не только вкусным летним лакомством, но и источником полезных веществ.

В 100 граммах клубники содержится около 65 миллиграммов витамина C — это больше, чем в некоторых цитрусовых. Употребление примерно 200 граммов свежей клубники в день может восполнить суточную потребность организма в этом витамине. Витамин C важен для иммунной системы и защиты клеток от повреждений, написал сайт aif.ru.

Кроме того, клубника содержит фолиевую кислоту, которая необходима для нормальной работы сердца и мозга. Ягода также богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воздействием свободных радикалов и предотвращают воспалительные процессы.

Благодаря содержанию пищевых волокон клубника поддерживает работу пищеварительной системы и помогает сохранять стабильный уровень сахара в крови. Флавоноиды в составе ягод положительно влияют на здоровье сердца, снижая риски, связанные с повышенным давлением и воспалением.