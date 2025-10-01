Нейропсихолог Чистяков рассказал, что чувство дежавю связано с забытыми снами

Чувство дежавю может возникать, когда человек в состоянии бодрствования сталкивается с чем-то, что видел в забытом сне. В такой момент может показаться, что происходящее уже случалось ранее. Об этом рассказала «Абзацу» кандидат психологических наук, нейропсихолог Николай Чистяков.

«С феноменом дежавю сталкивается большинство людей. Человеку снится сон, он видит какое-то событие, но себя не осознает. В памяти остаются следы, а когда в жизни он сталкивается с похожей ситуацией, то вспоминает детали. При этом могут всплывать диалоги, конкретные образы», — пояснил эксперт.

Врач общей практики Денис Прокофьев отметил, что старые фотографии, оживленные с помощью искусственного интеллекта, могут негативно повлиять на состояние пожилых людей. Вызванные этим эмоции и воспоминания могут спровоцировать тахикардию, гипертонический криз или даже инфаркт.