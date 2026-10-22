Нейробиолог Балабанов предупредил об опасности применения ИИ в науке

Применение искусственного интеллекта в исследованиях способно завести ученых в тупик из-за высокой доли ошибок алгоритмов. Об этом «Газете.Ru» сообщил главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабанов.

По словам доктора биологических наук, для нейросетей нормален уровень погрешности около 5%. Однако в науке такой показатель неприемлем: один ложный результат может исказить направление всех последующих экспериментов, отметило ИА НСН.

Балабанов добавил, что ИИ не дает науке ничего принципиально нового, поскольку опирается на принципы работы мозга, описанные еще в восьмидесятые годы. В лаборатории ученый использует нейросети только как сервисный инструмент для экономии времени. Будущее нейронаук специалист связывает с изучением резервов самого организма.