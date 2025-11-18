Названо главное слово 2025 года

Словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное «парасоциальный». Оно часто употреблялось в СМИ и соцсетях, сообщила пресс-служба вуза.

Парасоциальным называется ощущаемая кем-то связь с другим человеком, которого он не знает, персонажем книги, фильма, сериала или искусственным интеллектом. Чаще всего в интернете встречались устойчивые сочетания со словами «отношения» и «горе».

Раньше оно использовалось в академическом контексте, но со временем стало появляться в новостях и соцсетях, поэтому в 2023 году лексикографы внесли его в Кембриджский словарь. «Парасоциальный» стал вторым прилагательным, удостоенным звания «Слово года» — в 2016 года ученые отметили «параноидальный».

Слово 2023 года по версии Кембриджского словаря тоже связано с ИИ. Им стал глагол «галлюцинировать».