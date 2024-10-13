Назван главный источник компонентов для зарождения жизни на Земле

Падавшие на Землю метеориты содержали достаточно цинка, необходимого для запуска возникновения жизни. Исследование опубликовали в научном журнале Science Advances.

Ученые из Кембриджского университета провела анализ химических отпечатков цинка с астероидов для происхождения летучих элементов на Земле. Найденный в метеоритах цинк имеет особый состав, который можно использовать для определения источника летучих веществ на нашей планете.

Выяснилось, что цинк поступал на Землю из разных частей Солнечной системы. Он также содержится в планетезимали. Это небольшие небесные тела, которые образовались на раннем этапе формирования Солнечной системы. Впоследствии они сплавились в Землю.

Кроме того, планетезимали подвергались высокому уровню радиации, что спровоцировало потерю большей части летучих веществ. Британские ученые отметили, что понимание этих процессов поможет искать жизнь за пределами нашей планеты.

Ранее стало известно, что динозавров погубил астероид, прилетевший с дальних окраин Солнечной системы. Приблизительно в одно время с ним на Землю упал еще один метеорит.