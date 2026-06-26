Nature: слабый непрерывный ультразвук может быть эффективен в лечении воспалений суставов

Исследователи из Университета Алабамы в Хантсвилле обнаружили, что слабый непрерывный ультразвук может помочь в лечении воспалений суставов. Метод может быть полезен для борьбы с артритом после травм, сообщил научный журнал Nature .

По словам ученых, ультразвук воздействует на макрофаги — клетки иммунитета, отвечающие за воспаление и заживление тканей. После травмы организм привлекает воспалительные макрофаги-защитники (M1) для очистки поврежденных тканей и макрофаги-исцелители (M2) для поддержки восстановления. Длительное доминирование защитных макрофагов может привести к постоянному воспалению и посттравматическому остеоартриту, добавил сайт inkazan.ru.

Руководитель исследовательской группы Анурадхи Субраманиан объясняет, что ученые создали модель, которая имитирует среду внутри поврежденного сустава. Для этого они использовали фрагменты фибронектина — молекулы, которые появляются при распаде тканей.

Исследователи применили метод дифференциального кластерного анализа, который позволил увидеть согласованные сдвиги в группах генов и понять, как иммунные клетки отвечают на ультразвук. Результаты показали, что слабый непрерывный ультразвук снижает признаки воспаления и усиливает признаки восстановительного состояния макрофагов.