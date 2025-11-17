Nature Photonics: ученые разработали технологию ускорения искусственного интеллекта

Ученые разработали технологию, ускоряющую расчеты искусственного интеллекта благодаря физическим свойствам света. Метод основан на взаимодействии световых полей, заменяя электронные схемы и проводя параллельные вычисления одновременно. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на журнал Nature Photonics.