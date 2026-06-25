Nature Human Behavior: ученые выяснили, что бедность может ускорять старение

Международная группа ученых из Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета провела масштабное исследование и выяснила, что бедность и низкий уровень образования могут ускорить биологическое старение человека. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behavior .

Для исследования специалисты проанализировали данные 140 научных работ. В них были собраны сведения почти о 66 тысячах человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Ученые использовали эпигенетические часы — математические модели, которые оценивают молекулярные изменения в ДНК и определяют, насколько организм соответствует паспортному возрасту, написал MK.RU.

Выяснилось, что низкий социально-экономический статус напрямую связан с ускоренным биологическим старением. Дети из малообеспеченных семей «стареют» биологически быстрее своих сверстников из более обеспеченных семей. У взрослых, выросших в бедности, также фиксировался повышенный темп старения.

По мнению ученых, бедность и другие социальные факторы комплексно влияют на организм, усиливая свое негативное воздействие. Современные эпигенетические часы позволяют более точно улавливать эти взаимосвязи.

Авторы исследования подчеркивают, что на биологические часы влияют не только индивидуальные привычки или генетика, но и условия жизни человека. Полученные данные могут помочь в разработке социальных мер, направленных на улучшение жизни различных групп населения.