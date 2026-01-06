НАСА скрыло правду? Телескоп «Хаббл» нашел галактику-призрак из темной материи

«Хаббл» обнаружил в космосе «несостоявшуюся галактику» из темной материи

Астрономы NASA и Европейского космического агентства (ESA) объявили об открытии нового типа небесных тел — объекта Cloud-9. Это гигантское облако из газа и темной материи, в котором нет ни одной звезды, что делает его уникальным «пережитком» ранней Вселенной.

Объект представляет собой облако темной материи, которое не смогло накопить достаточно газа, чтобы запустить процесс рождения звезд.

По сути, это «галактика-неудачница», застывшая на этапе своего формирования. Ученые годами искали доказательства существования таких образований.

Объект находится на расстоянии около 2000 световых лет от Земли. Исследователи под руководством Алехандро Бенитес-Льямбая из Миланского университета Бикокка выделили его ключевые параметры:

Диаметр: около 4900 световых лет.

Состав: ядро из нейтрального водорода, окруженное массивным гало темной материи.

Масса: газовая составляющая в миллион раз тяжелее Солнца, однако общая масса с учетом темной материи может достигать пяти миллиардов солнечных масс.

Главная ценность находки в том, что Cloud-9 позволяет изучать темную материю напрямую. Поскольку она не излучает свет, ее крайне трудно обнаружить традиционными методами. В далеком будущем облако может превратиться и в полноценную галактику, если его масса увеличится.

Эндрю Фокс, член команды AURA/STScI Европейского космического агентства и один из авторов исследования, посчитал находку «окном в темную Вселенную».

Астрофизик предположил, что в космосе может существовать множество других подобных несостоявшихся галактик: маленьких, беззвездных и состоящих преимущественно из темной материи.

