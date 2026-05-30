NASA представило планы по строительству лунной базы с жилыми модулями

Американское космическое агентство NASA анонсировало строительство базы на Луне, которое начнется в 2029 году. Космическое агентство приступило к закупке необходимых компонентов: посадочных модулей, вездеходов и беспилотников, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Проект будет осуществляться в три этапа. Первый продлится до 2029 года: на Южный полюс Луны будут отправлены роботизированные миссии для изучения поверхности спутника и тестирования технологий.

Во второй фазе, которая запланирована на период с 2029 по 2032 год, NASA перейдет к первоначальному освоению Луны.

В третьей фазе, стартующей после 2032 года, будут созданы условия для постоянного присутствия человека на Луне. В это время построят жилые модули и энергетические системы, развернут логистические сети и исследовательские вездеходы.