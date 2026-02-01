НАСА перенесло репетицию запуска Artemis II к Луне на 3 февраля

НАСА проведет генеральную репетицию запуска пилотируемой миссии Artemis II к Луне 3 февраля, хотя изначально ее планировали на 31 января. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Окно тестирования продлится до 01:00 по восточному времени, или до 09:00 — по московскому, 3 февраля. Если генеральная репетиция пройдет по плану, НАСА назначит главный запуск на 8 февраля.

Из-за аномальных холодов на космодроме во Флориде отложили запуск миссии Artemis II на эту дату. Экстремальные погодные условия вынудили агентство отменить критическое испытание по заправке топливом.

В феврале у США остается три возможности для старта — 8, 10 или 11 февраля. Если ракета не отправится в космос до 11 февраля, миссию перенесут на начало марта.

Artemis II — первая пилотируемая экспедиция с четырьмя астронавтами на борту к Луне за более чем 50 лет. Предполагается, что экипаж в ходе 10-дневного полета совершит облет Луны и вернется на Землю.