Над необитаемым островом заметили вращающиеся черные дыры

Ученые Земной обсерватории НАСА заметили на спутниковом снимке 2016 года с дюжину темных пустот над необитаемым островом Херд в Индийском океане недалеко от Антарктиды. Они могли появиться из-за атмосферных вихрей, сообщило издание Live Science .

В виде закрученных темных пятен на снимке спутника Landsat 8 отобразились вращающиеся пустоты атмосферных облачных вихрей шириной около 13 километров. Они двигались от острова Херд в северо-восточном направлении. Исследователей удивило, что эти «дыры» так сильно выражены и значительно искажены по сравнению с большинством других изображений этого явления.

Первым такие спиральные вихри описал венгерско-американский физик Теодор фон Карман. Они образуются, когда ветер сталкивается с сушей, создавая двойной ряд вихрей, меняющих направление вращения. В этом случае пустоты появились при обтекании ветром пика Моусон на вулканическом острове, находящемся в 1,5 тысячи километров от Антарктиды и принадлежащем Австралии.

Ранее в небе над Калининградом показались спирали, похожие на очертания галактики. Специалисты распознали следы сброшенного в атмосферу ракетного топлива.