Начнут бить по Земле: ученые предупредили об опасном усилении вспышек на Солнце

Появившиеся на Солнце вспышки начали усиливаться и в 15:33 превысили уровень X. Если это явление продолжится до конца дня воскресенья, 1 февраля, то выброшенная масса долетит до Земли ко второй половине дня понедельника. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты пояснили, что активный центр на Солнце очень быстро увеличивается в размерах и накачивает корону светила энергией, которую оно выбрасывает в виде вспышек из горячей массы.

«Весь прогноз активности сводится к вопросу, когда прекратится рост активной группы. Если это не случится до завтра, то со второй половины завтрашнего дня происходящие здесь вспышки начнут бить по Земле», — заявили в пресс-службе.

Если активность продолжится до конца недели, то это станет угрозой для тяжелой ракеты-носителя SLS, входящей в лунную программу НАСА Artemida II. В этом случае запуск космического корабля отложат.

Причины роста вспышек, происходящих на Солнце, ученые назвать затруднились. Они пояснили, что процессы происходят на глубине от 100 до 200 тысяч километров.

Первые вспышки уровня M сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали с 05:00 до 08:00 воскресенья, 1 февраля. Они стали неожиданностью, потому что Солнце должно было уйти в месячную спячку в последнюю неделю января.